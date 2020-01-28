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تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

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تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال نوفمبر تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال نوفمبر

مباشر: ارتفعت المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأظهر مؤشر "ستاندرد أند بورز - كايس شيللر"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفعت بنسبة 2.6 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، مقابل ارتفاع 2.2 بالمائة في الشهر السابق له

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ان أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية سترتفع 2.5 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت البيانات أن مدينة "فينيكس"قادت زيادة الأسعار حيث ارتفعت بنحو 5.9 بالمائة على أساس سنوي، تليها مدينة "شارلوت" بزيادة 5.2 بالمائة ومدينة تامبا بزيادة 5 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وبلغ متوسط سعر المنزل في 20 مدينة نحو 218.68 ألف دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

فيما نمت أسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة بنسبة 3.5 بالمائة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مقابل 3.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 2:21 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1.1005 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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