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مسؤول يكشف حقيقة تراجع السعودية عن بناء مدينة رياضية بالعراق

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مسؤول يكشف حقيقة تراجع السعودية عن بناء مدينة رياضية بالعراق مسؤول يكشف حقيقة تراجع السعودية عن بناء مدينة رياضية بالعراق

 

مباشر: نفت وزارة الشباب والرياضة العراقية، تلقي أية مخاطبات رسمية من المملكة العربية ، بشأن تراجعها عن بناء مدينة الرياضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، موفق عبد الوهاب، لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن الوزارة لم تتلق أية مخاطبات رسمية من الجانب السعودي بشأن إلغاء الملعب الذي تعهد الجانب السعودي ببنائه.

وأشار متحدث الوزارة الى أن التأخير جاء لعدم وجود توافق على اختيار موقع إقامة الملعب المُهدى من السعودية في العاصمة بغداد، لافتًا إلى اقتراح مكانين للملعب، لكن لم يُحسم القرار في الوقت الراهن.

وكانت وسائل إعلام نقلت خبراً مفاده تراجع السعودية عن تنفيذ مشاريع وهبات كانت قد وعدت العراق بها عام 2018 وفي مقدمتها ملعب لكرة قدم ومدينة رياضية.

يشار إلى أن الجانب السعودي اختار المنطقة الواقعة بالقرب من منطقة اليوسفية جنوب بغداد، مكاناً لإنشاء المدينة الرياضية.

 

 

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