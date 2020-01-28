الوزراء السعودي يُقر ترقية "العسيري" وزيراً مفوضاً بـ"الخارجية"

الرياض - مباشر: وافق مجلس الوزراء السعوي على ترقية محمد بن سليمان العسيري لوظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الموافقة على ترقية "العسيري" جاءت على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، على عدد من القرارات تشمل بحث مشروعات اتفاقية دولية.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء، الموافقة على ملحق بروتوكولي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية؛ بشأن الاتفاق بتشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى.

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