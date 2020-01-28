الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية ترتفع لـ499.5 مليار دولار بنهاية 2019

الرياض – السيد جمال: سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية نموا بنهاية عام 2019 مقارنة بالعام 2018.

وارتفعت أصول السعودية الاحتياطية الأجنبية، وفقا لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما الشهرية، بقيمة 11.05 مليار ريال (2.95 مليار دولار) خلال 2019 على أساس سنوي، بنسبة زيادة 0.6 بالمائة.

ووصل إجمالي أصول السعودية الاحتياطية إلى 1.873 تريليون ريال (499.54 مليار دولار) بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019، مقارنة بـ 1.862 تريليون ريال (496.59 مليار دولار) بنهاية الشهر المماثل من عام 2018.

وتراجعت الأصول بنحو 0.2 بالمائة بنهاية الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بالربع الثالث؛ والتي بلغت بنهايته 1.877 تريليون ريال (500.59 مليار دولار)، بانخفاض 3.94 مليار ريال (1.05 مليار دولار).

وانخفضت الأصول بقيمة 2.41 مليار ريال (642.13 مليون دولار) خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول مقارنة بشهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019.

ارتفاع النقد والودائع بالخارج

وجاءت الزيادة في أصول المملكة الاحتياطية بنهاية عام 2019؛ إلى ارتفاع قيمة النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 1.8 بالمائة، ما يعادل 11.43 مليار ريال (3.05 مليار دولار).

ووصلت أصول السعودية من النقد الأجنبي والودائع بالخارج إلى 637.19 مليار ريال (169.92 مليار دولار) في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 625.76 مليار ريال (166.87 مليار دولار) في العام 2018.

51.6% نموا بوضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي

وسجل وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي ارتفاع ملحوظا بنهاية العام 2019 وصل إلى 51.6 بالمائة على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي وضع الاحتياطي للمملكة لدى صندوق النقد 9.39 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مقارنة بـ 6.19 مليار ريال (1.65 مليار دولار) في العام 2018.

وارتفعت حقوق السحب الخاصة لنحو 31.3 مليار ريال (8.35 مليار دولار) في نهاية عام 2019، مقابل قيمتها البالغة 30.33 مليار ريال (8.09 مليار دولار) بنهاية العام السابق.

استثمارات الأوراق المالية والذهب النقدي

وفي المقابل، تراجعت الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج بنحو 0.38 بالمائة بنهاية 2019 على أساس سنوي؛ إلى 1.194 تريليون ريال (318.34 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.198 تريليون ريال (319.55 مليار دولار) في العام 2018.

واستقرت قيمة احتياطي السعودية من الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال (433.07 مليون دولار) في عام 2019 على أساس سنوي.

وخلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة ارتفاعا بنحو 2.2 بالمائة على أساس شهري، بزيادة قيمتها 41 مليار ريال (10.88 مليار دولار).

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