موجودات مؤسسة النقد السعودي ترتفع 13 مليار ريال بنهاية ديسمبر

الرياض ـ مباشر: أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر/ كانون الأول 2019، ارتفاع إجمالي الموجودات (الأصول) بنسبة 0.68 بالمائة تعادل 12.9 مليار ريال (3.4 مليار دولار) مقارنة مع الشهر المماثل من 2018.

وفقا للتقرير الشهري لـ"ساما"، اليوم الثلاثاء، ارتفعت الموجودات إلى نحو 1.91 تريليون ريال (510 مليار دولار) بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل 1.899 تريليون ريال (506.4 مليار دولار)، بالشهر ذاته من العام السابق.

وارتفعت موجودات "ساما" على أساس سنوي، بتأثير مباشر من ارتفاع النقد الأجنبي إلى 259.8 مليار ريال مقارنة مع 241.8 مليار ريال بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وبالمثل ارتفع بند ورق النقد السعودي إلى 42.96 مليار ريال، مقارنة مع 32.56 مليار ريال في الشهر المماثل من 2018.

وتراجعت استثمارات الأوراق المالية في الخارج، صاحبة أكبر وزن نسبي في الموجودات، إلى 1.203 تريليون ريال مقارنة مع 1.204 تريليون ريال بالشهر المماثل من 2018.

وعلى أساس شهري ارتفع إجمالي موجودات مؤسسة النقد إلى 1.913 تريليون ريال مقارنة مع 1.919 تريليون ريال في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.