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البيتكوين تتجاهل "الكورونا" وتصعد لأعلى مستوى بـ3 أشهر

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البيتكوين تتجاهل "الكورونا" وتصعد لأعلى مستوى بـ3 أشهر البيتكوين تتجاهل "الكورونا" وتصعد لأعلى مستوى بـ3 أشهر

مباشر: ارتفعت العملات الرقمية بقيادة "البيتكوين إس.في" خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، كما تجاوزت البيتكون مستوى 9 آلاف دولار مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وجاء ارتفاع العملات المشفرة مع ترقب عملية انقسام جديدة لعملة "البيتكوين إس.في" قريباً، وهو ما يقلص المعروض من العملة في السوق.

ورغم تأثر أسواق الأسهم والعملات بالفيروس الصيني "كورونا" إلا أن العملات المشفرة تمكنت من الصعود، بعد أدائها الضعيف الأسبوع الماضي. 

وأثرت المخاوف من تفشي الكورونا بالسلب على الأسواق العالمية وخاصةً الأصول الخطرة، بعد أن أودى بحياة ما يزيد عن 100 شخص من الصينيين وبدأ انتشاره في الكثير من الدول الأخرى.

وبحلول الساعة 12:09 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة "البيتكوين" بنسبة 4.3 بالمائة لتصل إلى 9028.9 دولار، بعد أن سجلت 9142.8 دولار في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والجدير بالذكر أن البيتكوين شهدت أعلى مستوى لها في أواخر عام 2017 بعد أن سجلت مستوى 19 ألف دولار، قبل أن تتراجع إلى مستوى بالقرب من 7 آلاف دولار في نهاية 2019.

وصعدت عملة "الإيثيريوم" بنحو 2.3 بالمائة لترتفع إلى 172.1 دولار، كما زاد سعر "الريبل" بنحو 1.8 بالمائة مسجلة 0.2335 دولار.

وارتفعت عملة "اليتكوين كاش" بنسبة 1.3 بالمائة لتصعد إلى 368 دولاراً، وقفزت عملة "البيتكوين إس.في" بنحو 7.6 بالمائة لتصل إلى 303.5 دولار.

وخلال الفترة نفسها، سجلت القيمة السوقية الإجمالية لكافة العملات المشفرة مستوى 248.8 مليار دولار مقابل 241.86 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.

مباشر (اقتصاد)

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