أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

هبوط طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

Google+ Print
هبوط طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر هبوط طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

 مباشر: واصلت استثمارات الشركات في الولايات المتحدة تراجعها خلال الشهر الماضي، رغم ارتفاع طلبيات السلع المعمرة بشكل عام في نفس الفترة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طلبيات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 2.4 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع هبوط بلغ 3.1 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع طلبيات السلع المعمرة بنسبة 1.2 بالمائة في الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن طلبيات السلع المعمرة الأساسية، والتي تستثني وسائل النقل تراجعت بنحو 0.1 بالمائة بعكس توقعات ارتفاعها بنسبة 0.4 بالمائة.

وباستثناء الدفاع، انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 2.5 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع استقرارها في الشهر السابق له.

كما زادت طلبيات السلع الرأسمالية بنحو 5.9 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع صعودها بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وسجلت الطلبيات على السلع المعمرة غير الدفاعية وباستثناء الطائرات - المعبرة عن خطط استثمارات الشركات - تراجعاً بنسبة 0.9 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقابل هبوط بلغت نسبته 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.065.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات

أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات