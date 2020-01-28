هبوط طلبيات السلع المعمرة الأساسية في الولايات المتحدة خلال ديسمبر

مباشر: واصلت استثمارات الشركات في الولايات المتحدة تراجعها خلال الشهر الماضي، رغم ارتفاع طلبيات السلع المعمرة بشكل عام في نفس الفترة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن طلبيات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 2.4 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع هبوط بلغ 3.1 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني السابق له بعد التعديل.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع طلبيات السلع المعمرة بنسبة 1.2 بالمائة في الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن طلبيات السلع المعمرة الأساسية، والتي تستثني وسائل النقل تراجعت بنحو 0.1 بالمائة بعكس توقعات ارتفاعها بنسبة 0.4 بالمائة.

وباستثناء الدفاع، انخفضت طلبيات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 2.5 بالمائة في الشهر الماضي مقارنة مع استقرارها في الشهر السابق له.

كما زادت طلبيات السلع الرأسمالية بنحو 5.9 بالمائة خلال الشهر الماضي، مقارنة مع صعودها بنسبة 0.2 بالمائة خلال الشهر السابق له.

وسجلت الطلبيات على السلع المعمرة غير الدفاعية وباستثناء الطائرات - المعبرة عن خطط استثمارات الشركات - تراجعاً بنسبة 0.9 بالمائة خلال ديسمبر/كانون الأول مقابل هبوط بلغت نسبته 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 98.065.