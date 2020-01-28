عطاء التعليمية تبدأ صرف التوزيعات النقدية.. غداً

الرياض – مباشر: أعلنت شركة عطاء التعليمية عن تاريخ وطريقة توزيع الأرباح على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو/ تموز 2019.

وقالت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، إنه سيتم توزيع الأرباح عن طريق التحويل إلى حسابات المساهمين المرتبطة بمحافظهم الاستثمارية لدى البنوك المحلية، اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 29 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأضافت الشركة، أن صرف الأرباح يتم عن طريق بنك الجزيرة، مطالبة المساهمين بضرورة تحديث بياناتهم قبل موعد الصرف؛ لضمان إيداع الأرباح في حساباتهم.

وأشارت "عطاء"، إلى أنه في حال عدم استلام الأرباح المستحقة للمساهمين بإمكانهم مراجعة أحد فروع بنك الجزيرة لاستلام أرباحهم من البنك مباشرة، بموجب الهوية الوطنية للسعوديين أو هوية مقيم لغير السعوديين.

وأقرت عمومية الشركة، الأسبوع الماضي، توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية الماضية، بقيمة إجمالية 40 مليون ريال، بواقع ريال للسهم الواحد، وبنسبة 10 بالمائة من رأس المال المدفوع.

وتراجعت الأرباح السنوية للشركة 5.87 بالمائة، إلى 82.75 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت نحو 87.9 مليون ريال بالعام السابق.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.68 بالمائة، لمستوى 30.30 ريالا.

ترشيحات:

8 قرارات لمجلس الوزراء السعودي باجتماعه برئاسة الملك سلمان

السعودية: "أوبك+" ستتخذ إجراءات لاستقرار أسواق النفط جراء تأثير "كورونا"

وزير الصناعة السعودي: مشروع المسح الجيولوجي بمراحله الأخيرة للترسية

السعودية.. قرار بمنع حمل الأوسمة الأجنبية بالمناسبات الوطنية

الرئيس التنفيذي لـ"نيوم": الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال شهرين

مطالبات بالشورى السعودي بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالأعلاف المركزة

الهيئة الملكية للرياض:مشروع النقل العام سيحقق عوائد كبيرة على الاستثمار

السكك الحديدية السعودية: نقل 47 مليون طن معادن عبر "سار"

وزير العمل: 7 آلاف ريال متوسط أجور السعوديين بمهن المحاسبة

الشورى السعودي يقر اتفاقيات دولية..أبرزها ميثاق دول البحر الأحمر

الجمارك السعودية توضح كمية السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين

السعودية تُقر لائحة نشاط تأجير السيارات.. بغرامات تصل 5 آلاف ريال

الصحة السعودية تُعدل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين