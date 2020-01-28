"الأندلس" تُعلن تطورات مشروعها المشترك مع "سليمان الحبيب"

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الأندلس العقارية، اليوم الثلاثاء، عن آخر التطورات المتعلقة بمشروع الشركة المشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية القابضة في جدة (مستشفى الدكتور سليمان الحبيب).

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن نسبة الإنجاز المحققة في المشروع تبلغ 2.5 بالمائة من كامل مراحل المشروع.

وأضافت "الأندلس"، أنه من المتوقع استكمال (بناء المشروع) خلال الربع الثاني من عام 2023، على أن يكون تشغيل المشروع تبعا لذلك خلال الربع الثالث من العام نفسه.

ولفتت الشركة، إلى أن أسباب التأخر تعود إلى الوقت المستغرق في تعديل التصاميم المعمارية للمشروع؛ بهدف زيادة مساحات البناء فيه، بالإضافة إلى تأخر صدور رخصة البناء - المعدلة على هذا الأساس - والموافقات الحكومية الأخرى ذات الصلة بأعمال المشروع.

وأوضحت "الأندلس"، أن التكلفة الإجمالية المتوقعة لتنفيذ هذا المشروع طبقا لآخر تقرير وارد من الشريك المطور (مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية) تبلغ 1.56 مليار ريال.

وبينت، أن أسباب تغير التكلفة المتوقعة عما هو معلن سابقا – وفقا للتقرير المشار إليه – تعود إلى زيادة المساحات المبنية في المشروع بناء على التصاميم المعدلة، كالزيادة في مساحة المواقف، والزيادة في مساحة قسم الطوارئ، وزيادة عدد العيادات والغرف الخاصة، بالإضافة إلى زيادة مساحة سكن الممرضات.

وأشار "الأندلس"، إلى أنه ترتب على زيادة المساحات المذكورة زيادة مقابلة في تكلفة تنفيذ أعمال الأساسات، وأعمال الهيكل، وأعمال الواجهات الخارجية والزجاج الداخلي، و أعمال العزل، والأعمال الخشبية، والمصاعد، والأعمال الكهروميكانيكية، والأعمال الخارجية، وغيرها.

وأكدت الشركة، أنه لا يوجد أثر مالي لهذا التأخير على النتائج المالية للشركة.

وقالت "الأندلس"، إنه وفقا لتقرير الشريك المطور في وقت سابق بتعميد مقاول الحفر، تم إنجاز نسبة 50 بالمائة من التجهيزات الأساسية (أعمال الحفر وتجهيزات الموقع).

وتم تعميد المقاول الرئيسي - لبناء الهيكل الإنشائي للمشروع - بتاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2020، ومن المتوقع أن يتم استكمال (أعمال الهيكل الإنشائي) خلال الربع الرابع من عام 2021.

ونوهت "الأندلس"، بأنه سيتم تمويل هذا المشروع بشكل رئيسي بالاعتماد على القروض البنكية، بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركاء.

وأعلنت الشركة، في 30 يوليو/ تموز 2018، عن انتهاء أعمال التصاميم الخاصة بالمشروع المشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية القابضة (طرف ذو علاقة)، لإنشاء وتملك وتطوير وتشغيل مستشفى على الأرض المجاورة لمركز الأندلس مول في جدة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجعه نسبته 0.25 بالمائة، لمستوى 16.04 ريال.

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