توقعات بزيادة إنفاق السياح القادمين من الخليج لمصر لـ2.3مليار دولار

القاهرة - مباشر: توقع تقرير لمعرض سوق السفر العربي 2020 الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، أن تشهد مصر ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الانفاق من قبل السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020.

وقال التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل حجم الانفاق من قبل السياح القادمين من الخليج إلى مصر لـ2.36 مليار دولار خلال 2020 بزيادة قدرها 11% عن عام 2019، مشيراً إلى أن السياح القادمين من السعودية سيقودون هذا النمو.

وأوضح أنه بلغ عدد الرحلات التي قام بها الزوار القادمون من السعودية إلى مصر 1410 رحلة عام 2019، مع توقعات تشير إلى ارتفاع عدد السياح بواقع 1.8 مليون سائح بحلول عام 2024 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

وعلى مستوى حجم الإنفاق، أنفق الزائرون السعوديون 633 مليون دولار عام 2019 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.13 مليار دولار حتى 2024 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11%، وذلك وفقاً لشركة كوليرز إنترناشونال شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي.

وارتفعت إيرادات السياحية المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 4.19 مليار دولار، مقابل 3.93 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات السياحية المصرية خلال العام المالي الماضي إلى 12.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخياً، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

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