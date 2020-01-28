أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

توقعات بزيادة إنفاق السياح القادمين من الخليج لمصر لـ2.3مليار دولار

Google+ Print
توقعات بزيادة إنفاق السياح القادمين من الخليج لمصر لـ2.3مليار دولار توقعات بزيادة إنفاق السياح القادمين من الخليج لمصر لـ2.3مليار دولار

القاهرة - مباشر: توقع تقرير لمعرض سوق السفر العربي 2020 الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي، أن تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الانفاق من قبل السياح القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020.

وقال التقرير، الصادر اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يصل حجم الانفاق من قبل السياح القادمين من الخليج إلى مصر لـ2.36 مليار دولار خلال 2020 بزيادة قدرها 11% عن عام 2019، مشيراً إلى أن السياح القادمين من سيقودون هذا النمو.

وأوضح أنه بلغ عدد الرحلات التي قام بها الزوار القادمون من السعودية إلى مصر 1410 رحلة عام 2019، مع توقعات تشير إلى ارتفاع عدد السياح بواقع 1.8 مليون سائح بحلول عام 2024 وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 5%.

وعلى مستوى حجم الإنفاق، أنفق الزائرون السعوديون 633 مليون دولار عام 2019 ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 1.13 مليار دولار حتى 2024 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 11%، وذلك وفقاً لشركة كوليرز إنترناشونال شريك الأبحاث الرسمي لمعرض سوق السفر العربي.

وارتفعت إيرادات السياحية المصرية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 6.7 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ  4.19 مليار دولار، مقابل 3.93 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات السياحية المصرية خلال العام المالي الماضي إلى 12.6 مليار دولار وهو أعلى مستوى تاريخياً، مقابل 9.8 مليار دولار خلال العام المالي السابق له.

ترشيحات

محدث.. فيروس "كورونا" يواصل إثارة المخاوف مع وفاة 81 شخصاً

المصرية للاتصالات تكشف حقيقة التصرف في حصتها بفودافون مصر

بفعل تطورات "كورونا"..سفارة مصر بالصين تنشئ مجموعة عمل لمتابعة المصريين

مصانع درفلة الحديد بمصر تغلق أبوابها.. ماذا حدث؟

مصر لم ترصد حالات مصابة بـ"كورونا".. والصحة: "اتخذنا إجراءاتنا الوقائية"

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

مساء dmc - الرئيس السيسي يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين في العودة من الصين

مساء dmc - الرئيس السيسي يوجه باتخاذ إجراءات إعادة المصريين الراغبين في العودة من الصين

ستاد مصر - الأستديو التحليلي لمباريات الخميس 30 يناير 2020 - الحلقة الكاملة

ستاد مصر - الأستديو التحليلي لمباريات الخميس 30 يناير 2020 - الحلقة الكاملة