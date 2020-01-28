البنك الدولي: نمو اقتصاد رواندا قد يتجاوز 10% هذا العام

مباشر: رفع البنك الدولي تقديرات النمو الاقتصادي في روندا لعام 2019 للمرة الثانية على التوالي، مع توقعات بتجاوز النمو مستوى 10 بالمائة في العام الحالي.

وتوقع كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أغاسي مكرتشيان، في تصريحات للصحفيين في العاصمة "كيغالي"، اليوم الثلاثاء، تسارع النمو الاقتصادي في رواندا إلى أكثر من 10 بالمائة هذا العام إذا بدأ تنفيذ خطط إنشاء مطار بقيمة 1.3 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

ورفع البنك تقديراته لنمو اقتصاد رواندا إلى 8.5 بالمائة في العام الماضي، أي أكثر من 7.8 بالمائة التي توقعها البنك سابقاً، وفقاً لتقرير البنك المنشور عبر موقعه الإلكتروني أمس.

وقال "أغاسي" إن النمو سيكون مدفوعًا بحالة من التوسع المالي، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إذا تم تنفيذ الأعمال في مطار "بوغسيرا" هذا العام أو العام المقبل، لكن النمو على المدى المتوسط ​​لا يزال قوياً ويتوقع أن يصل إلى 8 بالمائة.

واتفقت رواندا والخطوط الجوية القطرية على قيام الأخيرة بتنفيذ أعمال البناء والتشغيل للمطار في مقابل الحصول على حصة 60 بالمائة في المنشأة.