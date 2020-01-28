أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

البنك الدولي: نمو اقتصاد رواندا قد يتجاوز 10% هذا العام

Google+ Print
البنك الدولي: نمو اقتصاد رواندا قد يتجاوز 10% هذا العام البنك الدولي: نمو اقتصاد رواندا قد يتجاوز 10% هذا العام

مباشر: رفع البنك الدولي تقديرات النمو الاقتصادي في روندا لعام 2019 للمرة الثانية على التوالي، مع توقعات بتجاوز النمو مستوى 10 بالمائة في العام الحالي.

وتوقع كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، أغاسي مكرتشيان، في تصريحات للصحفيين في العاصمة "كيغالي"، اليوم الثلاثاء، تسارع النمو الاقتصادي في رواندا إلى أكثر من 10 بالمائة هذا العام إذا بدأ تنفيذ خطط إنشاء مطار بقيمة 1.3 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

ورفع البنك تقديراته لنمو رواندا إلى 8.5 بالمائة في العام الماضي، أي أكثر من 7.8 بالمائة التي توقعها البنك سابقاً، وفقاً لتقرير البنك المنشور عبر موقعه الإلكتروني أمس.

وقال "أغاسي" إن النمو سيكون مدفوعًا بحالة من التوسع المالي، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إذا تم تنفيذ الأعمال في مطار "بوغسيرا" هذا العام أو العام المقبل، لكن النمو على المدى المتوسط ​​لا يزال قوياً ويتوقع أن يصل إلى 8 بالمائة.

واتفقت رواندا والخطوط الجوية القطرية على قيام الأخيرة بتنفيذ أعمال البناء والتشغيل للمطار في مقابل الحصول على حصة 60 بالمائة في المنشأة.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تأثير كورونا الاقتصادي على الصين ودول الجوار والعالم

مساء dmc - تأثير كورونا الاقتصادي على الصين ودول الجوار والعالم

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحديد تأثير كورونا على الاقتصاد

صندوق النقد: من المبكر للغاية تحديد تأثير كورونا على الاقتصاد

محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات النمو الاقتصادي

محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات النمو الاقتصادي

اقتصاد المكسيك ينكمش في 2019 لأول مرة منذ 10 سنوات

اقتصاد المكسيك ينكمش في 2019 لأول مرة منذ 10 سنوات