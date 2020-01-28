"عذيب للاتصالات" تعين مستشار مالي لتخفيض رأس المال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) عن تعيين مستشار مالي لتخفيض رأس المال.

وعينت الشركة، وفقا لبيان لها على "تداول" اليوم الثلاثاء، بيت التمويل السعودي الكويتي مستشاراً مالياً؛ لإدارة عملية تخفيض رأسمال الشركة والقيام بكافة الإجراءات ذات العلاقة.

وقالت الشركة، إنها ستقوم بالإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية، وعن أي تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في 23 يناير/ كانون الثاني الجاري، بتخفيض رأسمال الشركة بنسبة 34.8 بالمائة، لإطفاء 122 مليون ريال من الخسائر المتراكمة.

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