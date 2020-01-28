مدير منظمة الصحة العالمية: الصين قادرة على احتواء فيروس كورونا

مباشر: أكد مدير منظمة الصحة العالمية ثقته في قدرة الصين على احتواء الفيروس الجديد "كورونا"، مطالباً بالتعامل مع الأزمة بهدوء.

وقالت وزارة الخارجية الصينية عبر بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور"تيدروس ادهانوم غيبربسوس" أبدى ثقته في قدرة الصين على السيطرة على انتشار فيروس "كورونا" واحتوائه.

ووصفت منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه حالة طارئة في الصين في 23 يناير/كانون الثاني الجاري، لكنها لم تصل إلى حد إعلانها حالة طوارئ عالمية.

وارتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 106 حالة وفاة في الصين، ويتم الإبلاغ عن حالات في عدد متزايد من البلدان الأخرى.

وأعلنت دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمغرب إنها ستقوم بإجلاء بعض مواطنيها من مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة التي تعتبر مركز اندلاع المرض .

وأشار "تيدروس" أنه لا يدعو إلى إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليًا في الصين، وحث المواطنين على التزام الهدوء.

ويعتقد مسؤولو الصحة في الصين أن فترة حضانة المرض قد تتراوح من يوم إلى 14 يومًا، وإن الفيروس معدي خلال تلك الفترة، بينما قدرت منظمة الصحة العالمية فترة الحضانة من يومين إلى 10 أيام.