السوق السعودي يتراجع للجلسة السادسة وسط انخفاض بالتداولات

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الثلاثاء؛ جلسة منتصف الأسبوع على تراجع لليوم السادس على التوالي، بفعل هبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية، فيما ارتفع قطاع الطاقة.

وبالختام تراجع المؤشر العام بنسبة 8166.08 نقطة ليفقد نحو 12.39 نقطة.

وتراجعت التداولات على كافة المستويات مقارنة بجلسة أمس الاثنين، وجرى التداول على 133.754 مليون سهم مقابل 174.68 مليون سهم، وبقيمة 3.202 مليار ريال، مقارنة مع 3.851 مليار ريال موزعين على 161.34 ألف صفقة مقابل 179.54 ألف صفقة.

وتراجع اليوم أداء 116 سهماً على رأسهم ميدغلف للتأمين بنسبة 8.87 بالمائة، كما تراجع أداء سهم متلايف بنسبة 5.21 بالمائة، وتراجع سهم أسمنت اليمامة بنسبة 3.75 بالمائة.

وفي المقابل ارتفع أداء 67 سهماً على رأسهم سهم الفخارية بنسبة 5.6 بالمائة، والبحري بنسبة 4.10 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم جيسكو بنسبة 4 بالمائة.

وكان سهم الراجحي الأنشط تداولاً من ناحية السيولة بنحو 263.17 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 9.34 مليون سهم.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.21 بالمائة، كما تراجع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01 بالمائة، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.33 بالمائة.

وتصدر تجزئة السلع الكمالية التراجعات بنسبة 1.57 بالمائة، وتلاه قطاع الاعلام والترفيه بنسبة 1.52 بالمائة، اضافة الى تجزئة الأغذية بنسبة 0.89 بالمائة.

وعلى مستوى أداء السوق الموازية نمو فقد تراجع بنسبة 3.61 بالمائة الى مستوى 7083.55 نقطة، ليفقد نحو 265.34 نقطة.

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