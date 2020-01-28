السعودية: "أوبك+" ستتخذ إجراءات لاستقرار أسواق النفط جراء تأثير "كورونا"

الرياض- مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة.

وتطرق المجلس، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- واس، إلى ما عبرت عنه المملكة من متابعة للتطورات في السوق البترولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني والعالمي، بما في ذلك توازنات أسواق البترول.

وأكدت المملكة ثقتها في تمكن الحكومة الصينية والمجتمع الدولي من القضاء عليه.

وجدد مجلس الوزراء التأكيد على أن المملكة ودول (الأوبك +)، تمتلك الإمكانات والمرونة اللازمة للتجاوب مع أي متغيرات، من خلال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم استقرار أسواق البترول.

صرح وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الأحد الماضي، إن المملكة ودول الأوبك+ تتابع عن كثب، التطورات في السوق البترولية الدولية الناتجة عن التوقعات السلبية من التأثير المحتمل لوباء فيروس كورونا.

وأضاف بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية - واس، أن المملكة تتابع أيضاً توازنات أسواق البترول.

كان فيروس "كورونا" شبيه الالتهاب الرئوي، تم اكتشافه لأول مرة في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي في مدينة "ووهان" الصينية التي تعد عاصمة مقاطعة هوبي.

ومنذ ذلك الحين انتشر الفيروس خارج "ووهان"، التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، إلى مدن رئيسية أخرى مثل بكين وشانغهاي وماكاو وهونج كونج.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج أكد أن بلاده تواجه تحدياً خطيراً جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا الجديد، في الوقت الذي تواصل حكومته إيجاد سبل لاحتواء هذا المرض.

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