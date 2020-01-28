وزير الصناعة السعودي: مشروع المسح الجيولوجي بمراحله الأخيرة للترسية

الرياض – مباشر: قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، اليوم الثلاثاء، إن المملكة بحاجة لاستكشافات أكثر؛ نظرا لما تتمتع به من موقع جغرافي.

وأضاف الخريف، خلال كلمة في منتدى السكك الحديدية المنعقد بالرياض اليوم نقلاً عن صفحة المنتدى بموقع التواصل - تويتر: "لدينا مشروع ضخم للمسح الجيولوجي يبدأ هذا العام ولمدة 5 سنوات؛ لأخذ معلومات عن الثروات الطبيعية بشكل أدق، مساحته ثلث مساحة المملكة، النتائج ستساعد متخذي القرار والمستثمر".

ولفت الوزير، إلى أنه تم طرح المناقصات، وحاليا أصبح المشروع في المرحلة النهائية للترسية.

وكشف الخريف، في 10 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنه سيتم إطلاق مشروع ضخم للمسح الجيولوجي؛ ستبلغ قيمته ملياري ريال؛ لتغطية 700 كيلو متر مربع، وسيقوم بتغطية منطقة الدرع العربي.

وأكد الوزير، ان الوزارة تعمل على تحفيز المستوردين لتوطين المنتجات بدلا من استيرادها، والاستفادة من السوق المحلي وأسواق المنطقة، لتكون الشركات صاحبة القيمة السوقية العالية في خدمة السوق السعودي.

وأشار الخريف، إلى ان قطاع التعدين بالمملكة شهد تطورا ملحوظا، لافتا إلى تقدم ترتيب شركة التعدين العربية السعودية من المركز 128 عالميا إلى المرتبة الـ 11 عالميا، ووجود توقعات بإمكانية وصولها للمركز الـ 2 في إنتاج الفوسفات عالميا خلال سنوات.

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