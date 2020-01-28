السعودية.. قرار بمنع حمل الأوسمة الأجنبية بالمناسبات الوطنية

الرياض - مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء.

وقرر مجلس الوزراء السعودي خلال الاجتماع، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية- واس، أنه لا يجوز للمواطن حمل وسام أجنبي في المناسبات الوطنية إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

وأشار مجلس الوزراء إلى ما أكدته المملكة أمام البرلمان الأوروبي حول علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وإبراز سياستها في مواجهة التحديات الخارجية، وموقفها الثابت ضد التدخلات في شؤونها الداخلية، وحرصها على الاستقرار في المنطقة.

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