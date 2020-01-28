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اليابان تحذر: فيروس كورونا يهدد أرباح الشركات وإنتاج المصانع

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اليابان تحذر: فيروس كورونا يهدد أرباح الشركات وإنتاج المصانع اليابان تحذر: فيروس كورونا يهدد أرباح الشركات وإنتاج المصانع

مباشر: حذر وزير المالية في اليابان من المخاطر التي تهدد أرباح الشركات وإنتاج المصانع بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتأثيره على الأسواق العالمية.

وقال وزير المالية اليابانية "ياسوتوشي نيشيمورا" في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إن هناك مخاوف على الاقتصاد العالمي بسبب تأثير انتشار الكورونا وتعطل الانتقالات والسفر داخل وخارج الصين، وإغلاق الكثير من الشركات.

وتراجعت الأسهم الأسيوية بشكل ملحوظ خلال الجلسات الماضية بسبب تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 106 أشخاص وانتشر إلى عدة دول.

وأضاف "نيشيمورا" أنه إذا استغرق التعافي من الوضع الحالي وقتا أطول، فقد يمتد الضرر إلى الإنتاج والصادرات اليابانية وأرباح الشركات عبر التأثير على الاستهلاك والإنتاج الصيني، حيث أن الصين هي ثاني أكبر مستقبل للصادرات من اليابان.

وأثر تأجيل الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة في الصين على المتاجر وتجار التجزئة والفنادق اليابانية التي تعتمد على زيادة المبيعات من تدفق السياح الصينيين خلال عطلة رأس السنة.

مباشر (اقتصاد)

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