سهم "إكسون موبيل" يتهاوى لأدنى مستوى في 10 سنوات

مباشر: هبط سهم شركة "إكسون موبيل" بنهاية جلسة أمس الإثنين لأدنى مستوى في نحو 10 سنوات، مع هبوط أسعار النفط عالمياً.

وعانى سوق الأسهم الأمريكي بالأمس من خسائر حادة، بفعل مخاوف تفشي فيروس كورونا، والقلق حيال تأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي العالمي.

وتراجعت "إكسون موبيل" في العام الماضي من قائمة أكبر عشر شركات أمريكية من حيث القيمة السوقية.

ويقود الرئيس التنفيذي للشركة الأمريكية "دارين وودز" استراتيجية جديدة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال الاستثمار في أصول النفط والغاز الجديدة، في الوقت الذي يطالب فيه المستثمرين شركات النفط بزيادة عوائد المساهمين.

وارتفعت مؤخراً الأصوات المطالبة بخطة للابتعاد تدريجياً عن الوقود الأحفوري، في مسعى لوقف تغيير المناخ وأثاره الضارة.

ورفعت "إكسون موبيل" الإنفاق الرأسمالي لأكثر من 30 مليار دولار سنوياً، مع تطوير حقول نفط وغاز جديدة في غيانا وموزمبيق وغيرها.

وفي نهاية جلسة أمس الاثنين، تراجع سهم "إكسون موبيل" بنسبة 2.4 بالمائة ليصل إلى 64.7 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول من عام 2010.