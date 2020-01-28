أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الرئيس التنفيذي لـ"نيوم": الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال شهرين

Google+ Print
الرئيس التنفيذي لـ"نيوم": الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال شهرين الرئيس التنفيذي لـ"نيوم": الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال شهرين

الرياض- مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، إنه سيتم خلال الشهرين القادمين الإعلان عن المخطط العام ومراحل التنفيذ والبناء لمشروع " نيوم"، وتركز المراحل الأولى على تطوير البنية التحتية، والمتوقع أن يشاهد العالم تفاصيلها خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال النصر في تصريح لوكالة الأنباء - واس خلال حفل تدشين إطلاق أكاديمية نيوم: سيكون هذا العام 2020 هو بداية الزخم الفعلي لمشروعات نيوم الحالمة والتي ستكون شاهدة على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم.

وأكد النصر أنه خلال الشهرين القادمين سيتم الإعلان عنه، وهو مخطط أخذ من العاملين عليه وقتاً طويلاً لإعداد والاستراتيجيات الخاصة به، لضمان بدء البنية التحتية لهذا المشروع العملاق وفق المخطط له، وسيتمكن المواطنون والعالم أجمع من مشاهدة ملامح "نيوم" على أرض الواقع خلال 3 إلى 5 سنوات من الإعلان عن المخطط.

وتابع النصر: ستفتح خلال الأسابيع القادمة أكاديمية نيوم أبوابها في عامها الأول لألف طالب من أبناء المنطقة ليتلقوا تدريبهم فيها، في مجالات تدعم قطاعات مهمة في نيوم مثل الطاقة والسياحة والنقل والضيافة وغيرها.

وأضاف أن " نيوم" ستحرص على استقطاب المزيد من الطلاب والطالبات حتى الوصول إلى العدد المستهدف وهو 6000 مستفيد من هذا البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف.

كما لفت الى أن الإعلان عن إنشاء الأكاديمية ما هو إلا جزء من برامج متعددة للمسؤولية الاجتماعية تستهدف من خلالها توفير فرص عمل مناسبة في نيوم تليق بمكانة وطموح وأحلام أبناء المنطقة والمجتمع المحلي.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن نيوم مشروع عالمي طويل المدى، وقبل فترة ليست بالبعيدة بدأنا بوضع الاستراتيجيات الرئيسية الخاصة بالتنفيذ بعد التخطيط، وهذا العام هو عام التنفيذ في نيوم، وهو ما يعني البناء في جميع المناطق المختلفة ضمن المشروع.

ترشيحات:

"عناية" توقع عقد مع "المركز الطبي الدولي" لمدة عام

عمومية "ولاء للتأمين" تقر زيادة رأس المال للاندماج مع "متلايف"

3 عوامل تهبط بالأرباح السنوية لـ "المجموعة السعودية" 30%

الأرباح السنوية لـ "بتروكيم" تهبط 42%

الجمارك السعودية توضح كمية السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين

وزير الطاقة السعودي: نتابع أسواق النفط مع تطورات فيروس كورونا

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي