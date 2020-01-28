الرئيس التنفيذي لـ"نيوم": الإعلان عن المخطط العام للمشروع خلال شهرين

الرياض- مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، إنه سيتم خلال الشهرين القادمين الإعلان عن المخطط العام ومراحل التنفيذ والبناء لمشروع " نيوم"، وتركز المراحل الأولى على تطوير البنية التحتية، والمتوقع أن يشاهد العالم تفاصيلها خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال النصر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية - واس خلال حفل تدشين إطلاق أكاديمية نيوم: سيكون هذا العام 2020 هو بداية الزخم الفعلي لمشروعات نيوم الحالمة والتي ستكون شاهدة على همة السعوديين لبناء مستقبل واعد لبلدهم.

وأكد النصر أنه خلال الشهرين القادمين سيتم الإعلان عنه، وهو مخطط أخذ من العاملين عليه وقتاً طويلاً لإعداد والاستراتيجيات الخاصة به، لضمان بدء البنية التحتية لهذا المشروع العملاق وفق المخطط له، وسيتمكن المواطنون والعالم أجمع من مشاهدة ملامح "نيوم" على أرض الواقع خلال 3 إلى 5 سنوات من الإعلان عن المخطط.

وتابع النصر: ستفتح خلال الأسابيع القادمة أكاديمية نيوم أبوابها في عامها الأول لألف طالب من أبناء المنطقة ليتلقوا تدريبهم فيها، في مجالات تدعم قطاعات مهمة في نيوم مثل الطاقة والسياحة والنقل والضيافة وغيرها.

وأضاف أن " نيوم" ستحرص على استقطاب المزيد من الطلاب والطالبات حتى الوصول إلى العدد المستهدف وهو 6000 مستفيد من هذا البرنامج التدريبي المنتهي بالتوظيف.

كما لفت الى أن الإعلان عن إنشاء الأكاديمية ما هو إلا جزء من برامج متعددة للمسؤولية الاجتماعية تستهدف من خلالها توفير فرص عمل مناسبة في نيوم تليق بمكانة وطموح وأحلام أبناء المنطقة والمجتمع المحلي.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن نيوم مشروع عالمي طويل المدى، وقبل فترة ليست بالبعيدة بدأنا بوضع الاستراتيجيات الرئيسية الخاصة بالتنفيذ بعد التخطيط، وهذا العام هو عام التنفيذ في نيوم، وهو ما يعني البناء في جميع المناطق المختلفة ضمن المشروع.

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