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تنفيذ 5 صفقات خاصة بالسوق السعودي

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الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم ، اليوم الثلاثاء، تنفيذ 5 صفقات خاصة بقيمة 24.09 مليون ريال بعدد 1.89 مليون سهم.

وجاءت أعلى الصفقة بالقيمة، نقلاً عن بيانات السوق السعودي - تداول، على سهم "الأحساء" بنحو 13 مليون ريال لعدد 1 مليون سهم بسعر 13 ريالاً للسهم.

وجرى تنفيذ صفقة بقيمة 6.8 مليون ريال على وحدات صندوق مشاركة ريت بعدد 800 ألف سهم بسعر 8.5 ريال.

ويرصد الجدول التالي تفاصيل الصفقات الخاصة المنفذة: 

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول

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