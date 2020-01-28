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مطالبات بالشورى السعودي بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالأعلاف المركزة

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مطالبات بالشورى السعودي بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالأعلاف المركزة مطالبات بالشورى السعودي بتشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالأعلاف المركزة

الرياض - مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي، في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/1439هـ.

ووجه الأعضاء عدة مطالبات للوزارة، نقلاً عن صفحة المجلس بموقع التواصل - تويتر، اقترح عضو المجلس محمد المزيد على وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجال الأعلاف المركزة.

كما دعا عضو الشورى محسن شيعاني، إلى أن تتضمن مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الاستفادة من مياه الأمطار والسيول في مختلف مناطق المملكة.

أكد عضو الشورى عبدالله الحربي على ضرورة أن تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على إيجاد بديل مائي استراتيجي لتغذية مدن المملكة.

وطالب أيضاً عضو الشورى حسين المالكي وزارة البيئة والمياه والزراعة بالاهتمام بتدريب كوادرها بما يسهم في تعزيز أدائها.

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