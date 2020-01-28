الهيئة الملكية للرياض:مشروع النقل العام سيحقق عوائد كبيرة على الاستثمار

الرياض – مباشر: شارك نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والمشاريع بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، الوليد العكرش، اليوم الثلاثاء، في منتدى الخطوط الحديدية 2020 المنعقد بالرياض خلال الفترة من 28 إلى 29 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وقال العكرش، خلال كلمته في المنتدى وفقاً لما ذكره الحساب الرسمي لمشروع قطار الرياض على "تويتر"، إن أنظمة النقل العام حول العالم أثبتت بأنها ذات قيمة كبيرة، من خلال العوائد الكبيرة التي تعود بها على المدن من الناحية الاقتصادية، وحسب الدراسات المسبقة للهيئة الملكية لمدينة الرياض سيحقق مشروع النقل العام بمدينة الرياض عوائد كبيرة على الاستثمار.

وأضاف العكرش، أن أنظمة النقل العام لها تأثير إيجابي على قضية التغير المناخي؛ حيث من المتوقع أن يساهم نظام النقل العام في مدينة الرياض بتخفيض عدد رحلات السيارات بنسبة 20 بالمائة، وهذا ما سينعكس إيجاباً بتخفيض التلوث وحماية المناخ العالمي.

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للبرامج والمشاريع بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، أن أنظمة النقل العام تساهم في تحقيق الأهداف الكبرى المتعلقة بتخطيط وتطوير المدن، كما أنها تلعب دوراً حيوياً في تحقيق التطوير الحضري الهام للمدن حول المحطات الرئيسية وجميع المرافق الخاصة بالنقل العام.

وحددت الهيئة الملكية لمدينة الرياض بداية التشغيل الفعلي لشبكة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بالحافلات بمدينة الرياض خلال الربع الثاني من عام 2020.

وقرر مجلس الوزراء السعودي بداية العام الهجري الحالي إيقاف خدمات الحافلات الأهلية المعروفة باسم "خط البلدة"، واستبدالها بخدمة نقل عام حديثة في الرياض ومحافظة جدة.

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