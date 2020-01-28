وفد من جامعة ولاية أبالاشيان يزور الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة

استضافت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وفداً من جامعة ولاية أبالاشيان في الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة الى الحرم الجامعي لمناقشة أفق تعميق التعاون بين الجامعتين.

وترأست الدكتورة شيري إيفرتس، رئيس جامعة ولاية أبالاشيان، وفد الجامعة الزائر، في حين ترأس البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة فريق الجامعة

ويتمثل أحد أهداف الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في إبرام شراكات مع الجامعات الأميركية والدولية الرائدة بهدف تعزيز فرص تبادل الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية، وفرص دعم البحوث لصالح الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.

وتتعاون كلّ من الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وجامعة ولاية أبالاتشيان منذ عام 2015. وكانت الجامعتان قد وقّعتا مؤخراً اتفاقية تقضي تأسيس برنامج (3+1) لانتقال الطلبة، على أن تبقى الاتفاقية سارية لمدة خمسة أعوام.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأميركية في رأس الخيمة: "يسرّ الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة أن تواصل العمل على تعميق أواصر التعاون مع جامعة ولاية أبالاتشيان. ومن شأن هذا البرنامج أن يساعد طلابنا على تعميق تعليمهم وتوسيع خبراتهم وتمكينهم من اكتساب مهاراتٍ حياتيةٍ هامةٍ. إذ يُسهم قضاء فترة مطولة في الخارج في مساعدة الطلاب على التعرّف على الثقافات الأخرى وكيفية العمل مع أشخاص من خلفيات مختلفة".

وتُوفّر جامعة ولاية أبالاشيان بيئة أكاديمية تتسم بروح التحدي وحياة جامعية مفعمة بالنشاط. وتجدر الإشارة إلى أن جامعة أبالاشيان معروفة بتكلفتها الميسورة، ويلتحق بها نحو 18 ألف طالب وتقدم أكثر من 150 تخصصاً لطلبة المرحلة الجامعية والدراسات العليا. وتُساهم الصفوف الدراسية صغيرة الحجم والتفاعلات الوثيقة بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلاب، بخلق حسّ مجتمعي قوي. وتعتبر جامعة أبالاشيان، التي تقع في بون بولاية كارولاينا الشمالية، واحدة من 16 جامعة ضمن نظام جامعة ولاية كارولاينا الشمالية.