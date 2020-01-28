6 بنوك بمنطقة اليورو تفشل في تلبية متطلبات رأس المال

مباشر: أخفقت 6 مصارف في منطقة اليورو في الوفاء بمتطلبات رأس المال للبنك المركزي الأوروبي، ليصبحوا أمام خيارين إما تعزيز الميزانية العمومية لإصلاح العجز أو مواجهة ضوابط أكثر صرامة.

وأوضح المركزي الأوروبي خلال المراجعة السنوية للمصارف والصادرة اليوم الثلاثاء، أنه أبقى متطلبات رأس المال الإلزامية والتوجيهات دون تغيير في العام الماضي مقارنة مع عام 2018 لتظل عند 2.1 بالمائة و1.5 بالمائة على التوالي.

وارتفع بذلك عدد البنوك التي فشلت في تحقيق متطلبات رأس المال الرئيسية في منطقة اليورو خلال العام الماضي بشكل ملحوظ مقارنة مع مصرف واحد في العام السابق له.

وتوضح هذه الزيادة في عدد البنوك مدى هشاشة القطاع المصرفي في أوروبا والذي يتعرض لضغوط بيئة معدلات فائدة منخفضة للغاية والتكاليف الهيكلية غير الفعالة إضافة إلى غرامات سوء السلوك الماضية.

وذكر البنك المركزي أن 6 من أصل 109 بنوك شاركت في التقييم أظهرت مستويات دون توجيه "بيلر 2".

وتابع: "بالنسبة لتلك البنوك والتي لم تتخذ تدابير مرضية في الربع الأخير من عام 2019، طلب منها اتخاذ إجراءات تصحيحية ضمن نطااق زمني محدد".

وأوضح كبير المشرفين في المركزي الأوروبي "أندريا إنريا" أنه يشعر بالرضا بشكل كبير حيال النتائج، لكنه أكد المخاوف إزاء نماذج أعمال البنوك والحوكمة الداخلية والمخاطر التشغيلية.

ونشر البنك المركزي لأول مرة قائمة تفصل متطلبات رأس المال لكل بنك باستثناء مجموعة إما رفضت الموافقة أو لم يتم فحصها بالكامل.