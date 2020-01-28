أسهم كوريا الجنوبية تتراجع 3% مع زيادة ضحايا فيروس "كورونا"

مباشر: تراجعت أسهم كوريا الجنوبية بنحو 3 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وأدت المخاوف إلى تراجع المستثمرين عن المخاطرة مع تزايد تفشي الفيروس في الصين وعدة دول أخرى، والذي من شأنه أن يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت سلطات الصحة الصينية اليوم أن تفشي فيروس كورونا تسبب في وفاة 106 أشخاص وإصابة 4515 آخرين.

وفي محاولة لاحتواء انتشار المرض، مددت الصين عطلة رأس السنة القمرية الجديدة كما أغلقت المزيد من الشركات الكبرى وطالبت الموظفين بالعمل من المنزل.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "كوسبي 100" لأسهم كوريا الجنوبية بنحو 3.1 بالمائة مسجلاً 2250 نقطة.

كما استقر الوون الكوري امام الدولار الأمريكي عند 1176.48 وون.