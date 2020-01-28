السكك الحديدية السعودية: نقل 47 مليون طن معادن عبر "سار"

الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الحديدية السعودية "سار"، بشار المالك، إنه تم نقل أكثر من 47 مليون طن من المعادن حتى اليوم، مما ساهم في إزاحة أكثر من 4 ملايين شاحنة عن الطرق.

وأضاف بشار المالك، خلال كلمة في منتدى السكك الحديدية 2020 المنعقد في المملكة نقلاً عن صفحة المنتدى بموقع التواصل - تويتر، إن شبكة قطار الشمال تعتبر الأطول في العالم؛ وتستخدم النظام الأوروبي الحديث والمتقدم في الإشارات والاتصالات لنقل للركاب والبضائع في نفس الوقت.

وأشار رئيس "سار"، إلى أن انعقاد منتدى الخطوط الحديدية يأتي في ظل التحديات الكبيرة في القطاع اللوجستي بشكل عام، وصناعة الخطوط الحديدية بشكل خاص مما يستدعي البحث عن حلول مبتكرة ونماذج متطورة تخدم هذا القطاع.

وافتتح وزير النقل، صالح الجاسر، اليوم الثلاثاء، منتدى الخطوط الحديدية 2020، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسط حضور دولي من خبراء ومسؤولين وتنفيذيين في قطاع النقل حول العالم.

ويهدف منتدى الخطوط الحديدية إلى إنشاء منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات بين المختصين وأصحاب العلاقة الرئيسيين في صناعة الخطوط الحديدية، مع تسليط الضوء على إمكانات نمو هذه الصناعة في السعودية.

وتم تدشين الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" في عام 2006، وهي مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تنفيذ مشروع خط حديدي يربط كلاً من شمال المملكة بكل من شرقة ووسطه، بالإضافة إلى تشغيله وإدارته بالكفاءة اللازمة ووَفْق معايير التشغيل الاقتصادية وبحسب المقاييس العالمية في الأداء والسلامة.

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