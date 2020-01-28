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الاتحاد الأوروبي: لن نقدم تنازلات بشأن السوق الموحدة مع بريطانيا

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الاتحاد الأوروبي: لن نقدم تنازلات بشأن السوق الموحدة مع بريطانيا الاتحاد الأوروبي: لن نقدم تنازلات بشأن السوق الموحدة مع بريطانيا

مباشر: أكد الاتحاد الأوروبي أنه لن يقدم أي تنازلات بشأن تكامل السوق الموحدة للكتلة عندما يتعلق الأمر بالتفاوض على صفقة تجارية مع المملكة المتحدة.

وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي "مايكل بارنييه" خلال مشاركته في حدث في جامعة المكلة في بلفاست، أمس الإثنين، إنه لن يكون هناك حل وسط بشأن السوق الموحدة وأن الاتحاد الأوروبي لن يتهاون نهائياً، نقلاً عن "سي.إن.بي.سي" الأمريكية.

ويهدف السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي إلى ضمان حرية حركة السلع ورأس المال والخدمات والعمالة داخل نطاق الكتلة.

وأوضح أن السوق الموحدة هي مصدر الثروة الرئيسي في الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني الجاري، على أن تظل عضواً في السوق الموحدة خلال الفترة الانتقالية فقط والتي من شأنها ألا تمتد لما بعد عام 2020.

وخلال ذلك الوقت، سوف تحاول كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي إبرام صفقة تجارية على الرغم من ضيق الإطار الزمني كما أن بروكسل حذرت لندن من أن العلاقة التجارية لن تكون هي نفسها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

مباشر (اقتصاد)

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