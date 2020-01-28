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وزير العمل: 7 آلاف ريال متوسط أجور السعوديين بمهن المحاسبة

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 الرياض - مباشر: قال وزير العمل السعودي أحمد الراجحي إن مهن المحاسبة والمراجعة تعتبر من أكثر المهن احتياجاً لدى القطاع الخاص إذا ما تمت مقارنتها ببقية المهن.

وأضاف الوزير خلال مشاركته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى المحاسبين السعودي، نقلاً عن صفحة الوزارة بموقع التواصل - تويتر، أن متوسط أجور العاملين السعوديين في هذه المهن يبلغ ما يقارب 7000 ريال، وإمكانية التأنيث فيها عالية نظراً لطبيعة المهام التي تتطلب الدقة وعدم الاحتياج للعمل الميداني غالباً.

كما لفت إلى أن الوزارة تعمل على مبادرة مع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" لتوسيع قاعدة من يحملون الشهادات المهنية والزمالة في المحاسبة.

وتابع خلال حديثه أن الوزارة أطلقت برنامج التسجيل المهني، بالشراكة مع الهيئة للمحاسبين في شهر محرم الماضي؛ للتحقق من مؤهلات العاملين الوافدين في مهن المحاسبة والمراجعة، كمتطلب لإصدار وتجديد رخص العمل أو تعديل المهن.

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