وزير النقل: السعودية نفذت أكبر مشروع نقل حديدي بالمنطقة

الرياض – مباشر: قال وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، اليوم الثلاثاء، إن المملكة نفذت أكبر مشروع نقل حديدي في المنطقة خلال السنوات الأخيرة؛ باستخدام أفضل التقنيات والأنظمة العالمية المبتكرة في تشغيل وإدارة وصيانة القطارات الأرضية والجسرية وقطارات الأنفاق والخدمات اللوجستية.

ودشنت وزارة النقل السعودية، في 24 سبتمبر/ أيلول 2018، قطار الحرمين السريع، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ويربط مكة بالمدينة على مسافة تصل إلى 450 كيلو متر.

وأضاف الجاسر، خلال منتدى السكك الحديدية 2020 المنعقد بالمملكة اليوم، نقلا عن صفحة المنتدى بموقع التواصل- تويتر، أن إجمالي الاستثمارات في البنية التحتية لشبكة النقل بالسعودية في السنوات الأخيرة ما يزيد عن 400 مليار ريال، ساهم القاطع الخاص بنسبة منها، مبينا أن هذا الاستثمار طويل الأجل رفع مستوى الكفاءة والسلامة بشبكة النقل.

وأوضح الوزير، أن هذه التطورات تأتي لمواكبة النمو السكاني وزيادة الطلب على وسائل النقل بشكل عام والسكك الحديدية بشكل خاص؛ لأنها الوسيلة الأسرع والأقل كلفة والأكثر أماناً.

وأكد وزير النقل السعودي، أن انعقاد منتدى الخطوط الحديدية 2020 يأتي في ظل متغيرات ومستجدات طرأت على صناعة الخطوط الحديدية، أدت لقيام العديد من الدول العالمية بتطوير وتوسعة شبكتها الحديدية.

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