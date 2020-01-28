"ساما" تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير الكفاءات الاستثمارية السعودية

الرياض - مباشر: أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية الذي يهدف إلى توظيف كلا الجنسين من المواطنين، وتنمية القدرات الاستثمارية لهم.

وتابعت في البيان الذي نشر يوم الثلاثاء، يتضمن البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة منها تطوير الخبرات في الأسواق العالميّة وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية والتواصل الفعّال والتفكير الاستراتيجي.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن البرنامج قد تم تصميمه بالتعاون مع كليّة "وارتون" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالميّة لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدّمة والخبرات العمليّة اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

وأشارت إلى أن التقديم للالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثماريّة الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 20 فبراير/ شباط 2020.

وبينت المؤسسة أن برنامج تطوير الكفاءات الاستثماريّة يشمل دورة فنية متقدمة مع كليّة "وارتون" في مدينة فيلادلفيا في الولايات المتحدّة، وبرنامجاً تدريبياً على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالميّة لتطوير القدرات المهنيّة والمهارات الشخصية.

كما أوضحت أن البرنامج يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء في مجالات استثمارية متخصصة، والعمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة والمساهمة في أعمال الاستثمار في مؤسسة النقد، إلى جانب برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية في مجالات استثمارية متخصّصة مع بنوك وشركات استثمار عالمية، علماً أن المتدربين سيمنحون مزايا مالية وغير مالية.

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