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ارتفاع هامشي للدولار عالمياً مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي

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ارتفاع هامشي للدولار عالمياً مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي ارتفاع هامشي للدولار عالمياً مع ترقب نتائج اجتماع الفيدرالي

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي هامشياً مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، وبالتزامن مع تفشي الفيروس الصيني.

ويترقب المستثمرون عقد أول اجتماع للمركزي الأمريكي في العام الجاري، والذي يستمر لمدة يومين على أن تعلن النتائج غداً وسط توقعات بتثبيت معدلات الفائدة عند نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة.

وأدى انتشار فيروس كورونا الصيني لزيادة عدد الوفيات إلى 106 أشخاص، وتفشي الفيروس في أكثر من 10 دول ولكن لم يتم الإبلاغ عن وفيات خارج الصين.

وكشفت بيانات اقتصادية أمس الإثنين، هبوط مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات في الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن بيانات ثقة المستهلك الأمريكي وأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند 1.1015 دولار، كما ظل ثابتاً أمام العملة اليابانية مسجلاً 108.95 ين.

في حين ارتفعت الورقة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة لتهبط العملة البريطانية إلى 1.3015 دولار، بينما استقرت مقابل العملة السويسرية لتسجل 0.9699 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية أخرى عند مستوى 98.006.

وفي وقت سابق من التعاملات صعد مؤشر الدولار إلى مستوى 98.032، ليكون بالقرب من أعلى مستوياته في حوالي شهرين.

مباشر (اقتصاد)

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