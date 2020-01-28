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أسعار النفط تواصل الهبوط مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا"

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أسعار النفط تواصل الهبوط مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا" أسعار النفط تواصل الهبوط مع مخاوف انتشار فيروس "كورونا"

مباشر: تواصل النفط الهبوط لليوم السادس على التوالي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث أثار انتشار فيروس "كورونا" في الصين وعدة دول أخرى مخاوف المستثمرين بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الخام.

وحذرت الولايات المتحدة من السفر إلى الصين، حيث ارتفع عدد الوفيات بسبب انتشار فيروس الصين "كورونا" إلى أكثر من 100 شخص وفاة وإصابة 4515 آخرون.

ويشعر مستثمرو النفط بالقلق من تحذيرات السفر والقيود الأخرى وأيّ تأثير كبيرات على النمو في ثاني أكبر بالعالم، كونه سيؤدي إلى تقلص الطلب على النفط وسط وفرة المعروض.

وتحاول منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" التقليل من تداعيات على الفيروس، في حين قالت ، أمس الاثنين، إن المجموعة قد تستجيب لأيّ تغييرات في الطلب على الخام.

وخفضت "أوبك" والمنتجين من خارج المنظمة بما في ذلك ، وهي المجموعة المعروفة باسم "أوبك +"، المعروض النفطي لدعم أسعار النفط منذ ما يقرب من ثلاث سنوات واتفقوا مؤخراً على تعميق اتفاق الإنتاج بنحو  500 ألف برميل يومياً أخرى إلى 1.7 مليون برميل يومياً حتى مارس/أذار.

ومن المقرر إعلان بيانات أولية من معهد البترول الأمريكي بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة على أن تصدر الأرقام الرسمية من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية غداً الأربعاء.

وبحلول الساعة 9:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بأكثر من 1 بالمائة ليهبط إلى 58.70 دولار للبرميل.

بينما انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 52.79 دولار للبرميل.

 

مباشر (اقتصاد)

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