الشورى السعودي يقر اتفاقيات دولية..أبرزها ميثاق دول البحر الأحمر

الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية العشرين للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، على عدد من الاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم مع بعض الدول الخارجية.

وأقر مجلس الشورى، وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مشروع ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن.

وتم توقيع اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، في 6 يناير/ كانون الثاني الجاري، سيكون مقره مدينة الرياض السعودية، ويعمل على حماية أمن البحر الأحمر وخليج عدن، من أية مخاطر أو تحديات.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، 7 يناير/ كانون الثاني الحالي، إنه تم توقيع اتفاق لتأسيس مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، خلال اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والأفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن في الرياض.

ويضم مجلس للدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، كلاً من السعودية ومصر والسودان إلى جانب اليمن والأردن، وجيبوتي الصومال.

ووافق الشورى على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة؛ بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة.

ووافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة روسيا الاتحادية؛ في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية.

وأقر مجلس الشورى 3 مشروعات مذكرات تفاهم مع باكستان في عدة مجالات؛ تضم مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ودراسة فرص الاستثمار في قطاعي التكرير والبتروكيماويات، وفي مجال قطاع الثروة المعدنية.

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