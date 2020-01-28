ارتفاع الأسهم الأوروبية بالمستهل رغم تطورات الكورونا ومع ترقب البريكست

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ترقب عملية البريكست، وبعد خسائر حادة بالأمس وسط ارتفاع عدد وفيات والإصابة بالفيروس الصيني.

وأكدت السلطات الصحية الصينية وفاة 106 أشخاص وإصابه 4515 شخصاً، مع ارتفاع الحالات المصابة في عدة دول حول العالم.

وقامت الصين بإلغاء الكثير من رحلات السفر خارج وداخل الصين، مع تمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لأوائل الشهر القادم كما أغلقت الكثير من الشركات الكبرى.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي "البريكسيت" يوم الجمعة القادم، لتبدأ فترة انتقالية يعمل فيها الجانبان على الاتفاقات التجارية الجديدة.

وبحلول الساعة 8:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 415.2 نقطة، كما صعد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 7443.3 نقطة.

وشهد مؤشر "كاك" الفرنسي زيادة بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 5891.3 نقطة، كما زاد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 13247.6 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1017 دولار.