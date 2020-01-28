محافظ هيئة التجارة الخارجية: فرنسا الشريك التجاري التاسع للسعودية

الرياض – مباشر: قال محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية، عبدالرحمن الحربي، اليوم الثلاثاء، إن العلاقات الاقتصادية السعودية الفرنسية تشهد تطوراً كبيراً بالسنوات الماضية.

وأضاف الحربي، خلال كلمة في ملتقى الأعمال السعودي الفرنسي المنعقد اليوم بمجلس الغرف، أن هذا التطور جعل فرنسا الشريك التجاري التاسع للمملكة؛ بحجم تبادل تجاري بلغ 10.4 مليار دولار عام 2018، لافتاً إلى نمو حجم الاستثمارات الفرنسية في المملكة بصورة واضحة.

وانطلق، اليوم الثلاثاء، ملتقى الأعمال السعودي الفرنسي، بحضور محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي والأمين العام المكلف حسين العبدالقادر، والسفير الفرنسي فرانسوا غوييت، وبمشاركة 200 شركة من الجانبين.

ومن جانبه، قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، محمد بن لادن، إن زيارة الوفد التجاري الفرنسي إلى المملكة تأتي في وقت تشهد فيه تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة بفضل رؤية 2030 التي تراهن عليها المملكة في إصلاح نموذجها الاقتصادي بصورة كاملة.

ومن جهته، أوضح رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي ورئيس الجانب الفرنسي في مجلس الأعمال، فريدريك سانشيز، أن الوفد التجاري الفرنسي يضم 60 شركة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهي تسعى لنقل خبراتها وقدراتها للسوق السعودي بما يتوافق مع توجهات رؤية 2030.

وقال السفير الفرنسي بالمملكة، فرانسوا غوييت، إن قادة الأعمال في فرنسا يتطلعون مع شركائهم السعوديين إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية بالمملكة ونقل خبراتهم في مجالات التقنية والابتكار والتدريب، ويأتي هذا اللقاء في وقت مهم تشهد فيه المملكة تغيرات اقتصادية واجتماعية ملحوظة.

وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية، سامي العبيدي، أن الحضور المميز من الجانبين السعودي والفرنسي للملتقى يعكس رغبة أصحاب الأعمال في البلدين لمواصلة العمل في تطوير العلاقات ورفعها لمستويات متقدمة، مشيراً إلى أن المملكة تتطلع بأن يساهم في خلق مزيد من الشراكات الاستراتيجية في القطاعات الاقتصادية الواعدة.

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