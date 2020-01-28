أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

التقاعد السعودية: صرف 81.7 مليار ريال خلال 2019

Google+ Print
التقاعد السعودية: صرف 81.7 مليار ريال خلال 2019 التقاعد السعودية: صرف 81.7 مليار ريال خلال 2019

الرياض - مباشر": قالت المؤسسة العامة للتقاعد ، إن إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة بلغت 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م بزيادة 1.63 بالمائة عما صرف خلال عام 2018.

وأفادت "التقاعد" وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - واس أن إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين بنهاية عام 2019 بلغ نحو 1.217 مليون متقاعداً ومستفيداً.

وبينت أن عدد المتقاعدين (الذكور والإناث) خلال عام 2019م بلغ 42.55 ألف متقاعد بزيادة 5.4 بالمائة عن عام 2018م، يمثل المتقاعدين العسكريين 55 بالمائة، فيما يمثل المتقاعدين المدنيين 45 بالمائة.

وأشارت "التقاعد" إلى أن المتقاعدات خلال عام 2019م يمثلن 15.8 بالمائة من إجمالي عدد المتقاعدين، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال 2019 نحو 34.589 مستفيداً بزيادة 6% عن عام 2018.

ترشيحات:

توضيح من التقاعد السعودية بشأن صرف البدلات وتعويض الإجازات

"عناية" توقع عقد مع "المركز الطبي الدولي" لمدة عام

عمومية "ولاء للتأمين" تقر زيادة رأس المال للاندماج مع "متلايف"

3 عوامل تهبط بالأرباح السنوية لـ "المجموعة السعودية" 30%

الأرباح السنوية لـ "بتروكيم" تهبط 42%

الجمارك السعودية توضح كمية السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين

وزير الطاقة السعودي: نتابع أسواق النفط مع تطورات فيروس كورونا

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي