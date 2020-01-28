التقاعد السعودية: صرف 81.7 مليار ريال خلال 2019

الرياض - مباشر": قالت المؤسسة العامة للتقاعد السعودية، إن إجمالي الاستحقاقات المصروفة وبدل غلاء المعيشة بلغت 81.7 مليار ريال خلال عام 2019م بزيادة 1.63 بالمائة عما صرف خلال عام 2018.

وأفادت "التقاعد" وفقاً لوكالة الأنباء السعودية - واس أن إجمالي عدد المتقاعدين والمستفيدين بنهاية عام 2019 بلغ نحو 1.217 مليون متقاعداً ومستفيداً.

وبينت أن عدد المتقاعدين (الذكور والإناث) خلال عام 2019م بلغ 42.55 ألف متقاعد بزيادة 5.4 بالمائة عن عام 2018م، يمثل المتقاعدين العسكريين 55 بالمائة، فيما يمثل المتقاعدين المدنيين 45 بالمائة.

وأشارت "التقاعد" إلى أن المتقاعدات خلال عام 2019م يمثلن 15.8 بالمائة من إجمالي عدد المتقاعدين، فيما بلغ عدد المستفيدين خلال 2019 نحو 34.589 مستفيداً بزيادة 6% عن عام 2018.

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