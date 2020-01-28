السعودية.. تدشين دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام

الرياض - مباشر: دشن كل من وزير التجارة والاستثمار السعودي ماجد القصبي، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي، ووزير التعليم حمد آل الشيخ اليوم دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال افتتاح فعاليات منتدى المحاسبين السعودي بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ووفقاً لبيان تلقاه "مباشر" الثلاثاء، جاء إعداد دليل مفاهيم ومعايير المحاسبة للقطاع العام الصادر من مركز الاستحقاق المحاسبي بوزارة المالية بعد دراسة مستفيضة أخذت في الاعتبار معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام كافة، المبنية على أساس الاستحقاق، وتحديد احتياجات المملكة.

وبحسب البيان، بلغ عدد الموضوعات المعتمدة التي شملها الدليل 40 موضوعاً، تضمَّنت إطار مفاهيم التقارير المالية ذات الغرض العام، و36 معياراً، و3 إرشادات مُوصًى بها، كما تضمَّنت الدراسة المرفقة بكل معيار حصراً للتعديلات المدخلة على المعيار الدولي، وبيان أسباب التعديلات.

يُشار إلى أن وزارة المالية تُشارك بالمعرض المصاحب لفعاليات منتدى المحاسبين السعودي من خلال جناح يعرض التفاصيل الكاملة لمشروع التحول المحاسبي وأهدافه ومراحله.

ويُعد المنتدى الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، إذ يتيح منصة لشركات ومكاتب المحاسبة والهيئات المهنية والهيئات التنظيمية والرقابية والقطاع العام والمُنشآت التجارية؛ لصياغة التصوّر الذي يُمكن أن تُسهم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ويُشارك فيه نُخبة من المُختصين والمُهتمين على الصعيدين المحلي والدُولي، بالإضافة إلى عدد من الجهات الحكومية والخاصة الجامعات السعودية والهيئات المهنية المحلية والدولية.

ترشيحات:

"عناية" توقع عقد مع "المركز الطبي الدولي" لمدة عام

عمومية "ولاء للتأمين" تقر زيادة رأس المال للاندماج مع "متلايف"

3 عوامل تهبط بالأرباح السنوية لـ "المجموعة السعودية" 30%

الأرباح السنوية لـ "بتروكيم" تهبط 42%

الجمارك السعودية توضح كمية السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين

وزير الطاقة السعودي: نتابع أسواق النفط مع تطورات فيروس كورونا