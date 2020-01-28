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بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الاحد .. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

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بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الاحد .. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الاحد .. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جى بي سي نيوز -   : ناقش مجلس النواب  في جلسته الاحد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وعقدت الجلسة برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور .

 و يؤطر القانون طبيعية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاردن ، ووفقا لاسبابه الموجبه فانه يسعى لتوفير اسباب رفع كفاءة البينة التحتية في الاردن وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار .

وجرى نقاش مواد في القانون على ان يتم استكمال مناقشته في جلسة الثلاثاء القادم .

وقد شارك في الحديث كل  من النواب خالد الفناطسة ، صالح العرموطي ، عبدالله العكايله ، احمد الرقب ، سعود ابو محفوظ   ، خالد البكار ،  خير ابو صعيليك  ، منال  الضمور ، هدى العتوم ،منتهى البعول ، يحيى السعود ،  وفاء بني مصطفى  ، صداح الحباشنة ، نبيل الشيشاني  ، نبيل غيشان  ، خليل عطية  بالاضافة الى وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الذي دافع عن القانون .

 المدينة نيوز سجلت وقائع الجلسة واليكموها بالصوت والصورة :

 المصدر :  المدينة نيوز - بتول دانو تيكا

جي بي سي نيوز

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