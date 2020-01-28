بالفيديو : التسجيل الكامل لجلسة الاحد .. قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

جى بي سي نيوز - : ناقش مجلس النواب في جلسته الاحد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .

وعقدت الجلسة برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور الحكومة .

و يؤطر القانون طبيعية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الاردن ، ووفقا لاسبابه الموجبه فانه يسعى لتوفير اسباب رفع كفاءة البينة التحتية في الاردن وتعزيز النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار .

وجرى نقاش مواد في القانون على ان يتم استكمال مناقشته في جلسة الثلاثاء القادم .

وقد شارك في الحديث كل من النواب خالد الفناطسة ، صالح العرموطي ، عبدالله العكايله ، احمد الرقب ، سعود ابو محفوظ ، خالد البكار ، خير ابو صعيليك ، منال الضمور ، هدى العتوم ،منتهى البعول ، يحيى السعود ، وفاء بني مصطفى ، صداح الحباشنة ، نبيل الشيشاني ، نبيل غيشان ، خليل عطية بالاضافة الى وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري الذي دافع عن القانون .

المدينة نيوز سجلت وقائع الجلسة واليكموها بالصوت والصورة :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا