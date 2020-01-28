الأسهم اليابانية تتراجع بالختام وسط استمرار مخاوف "كورونا"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بسبب المخاوف المتزايدة الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا".

وتعرضت البورصة اليابانية إلى ضغوط قوية بسبب انتشار فيروس الصين "كورونا" الذي يمكن أن يحد من النمو الاقتصادي العالمي.

وأدت المخاوف إلى إحباط رغبة المستثمرين ليبتعددوا عن الأصول الخطرة مع تزايد مخاوف تفشي الفيروس وهو ما جعلهم يتجهون صوب أصول الملاذ الآمن.

وفي محاولة لاحتواء انتشار المرض، الذي أدى لوفاة 106 شخصاً وإصابة الآلاف، قامت الصين بتمديد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة لأوائل الشهر المقبل كما أغلقت المزيد من الشركات الكبرى.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 127 نقطة ليهبط إلى 23215.7 نقطة، بعد أن سجل أدنى مستوى منذ تعاملات 8 يناير/كانون الثاني وسط التعاملات.

كما انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 1692.3 نقطة.

وبحلول الساعة 7:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية بنحو 0.2 بالمائة مسجلة 109.07 ين.