الطاقة والبنوك يتراجعان بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الثلاثاء على تراجع طفيف متأثراً بتراجع قطاع الطاقة، والبنوك.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنحو 0.02 بالمائة إلى مستوى 8176.11 نقطة ليفقد نحو 1.51 نقطة.

وتصدر التراجعات سهم أسمنت اليمامة بنسبة 2.73 بالمائة، كما تراجع أداء الأبحاث والتسويق بنسبة 2.58 بالمائة، وتلاه سهم الكابلات السعودية بنسبة 2.38 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم ولاء للتأمين بنسبة 5.72 بالمائة، وأنابيب بنسبة 3.06 بالمائة، إضافة إلى سهم الشرقية للتأمين بنسبة 2.7 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 57.53 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 3.82 مليون سهم.

وتصدر التراجعات قطاع الإعلام بنسبة 2.44 بالمائة، كما تراجع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.15 بالمائة، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.04 بالمائة.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين على تراجع للجلسة الخامس على التوالي متأثراً بهبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية بنسبة 1.78 بالمائة إلى مستوى 8178.47 نقطة ليفقد نحو 148.50 نقطة، ليلامس أدنى مستوياته في 12 جلسة.

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