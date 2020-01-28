أخبار عاجلة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة -
إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات -
بريطانيا تخرج اليوم من الاتحاد الأوروبي -
مساء dmc - حلقة الخميس مع (رامي رضوان) 30/1/2020 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - فضائح السفير القطري في نيبال.. فساد مالي وتورط في جرائم اتجار بالبشر -
البنتاغون: نحتاج إلى صواريخ باتريوت في العراق ونعمل مع بغداد على نشرها -
البحرية الروسية تتسلم أضخم كاسحة ألغام بلاستيكية في العالم -
ملعب أون | لقاء مع سعيد لطفي محلل الناشئين | الخميس 30 يناير 2020| الحلقة الكاملة -
وليد صلاح الدين: محمد الصباحي لاعب أسوان بنسبة كبيرة سينتقل للاتحاد السكندري -
ايساف يغني شعبي اغنية كذا لون.. ويتحدث عن موقف عصام كاريكا اللى مش هاينساه | وشوشة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الطاقة والبنوك يتراجعان بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية

Google+ Print
الطاقة والبنوك يتراجعان بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية الطاقة والبنوك يتراجعان بالسوق السعودي في التعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الثلاثاء على تراجع طفيف متأثراً بتراجع قطاع الطاقة، والبنوك.

وبحلول الساعة 10:55 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق تراجعاً بنحو 0.02 بالمائة إلى مستوى 8176.11 نقطة ليفقد نحو 1.51 نقطة.

 وتصدر التراجعات سهم أسمنت اليمامة بنسبة 2.73 بالمائة، كما تراجع أداء الأبحاث والتسويق بنسبة 2.58 بالمائة، وتلاه سهم الكابلات بنسبة 2.38 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم ولاء للتأمين بنسبة 5.72 بالمائة، وأنابيب بنسبة 3.06 بالمائة، إضافة إلى سهم الشرقية للتأمين بنسبة 2.7 بالمائة.

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 57.53 مليون ريال، فيما كان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الحجم بنحو 3.82 مليون سهم.

وتصدر التراجعات قطاع الإعلام بنسبة 2.44 بالمائة، كما تراجع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.15 بالمائة، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.04 بالمائة.

واختتم المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين على تراجع للجلسة الخامس على التوالي متأثراً بهبوط قطاع البنوك والمواد الأساسية بنسبة 1.78 بالمائة إلى مستوى 8178.47 نقطة ليفقد نحو 148.50 نقطة، ليلامس أدنى مستوياته في 12 جلسة.

ترشيحات:

"عناية" توقع عقد مع "المركز الطبي الدولي" لمدة عام

عمومية "ولاء للتأمين" تقر زيادة رأس المال للاندماج مع "متلايف"

3 عوامل تهبط بالأرباح السنوية لـ "المجموعة السعودية" 30%

الأرباح السنوية لـ "بتروكيم" تهبط 42%

الجمارك السعودية توضح كمية السجائر المسموح بدخولها مع المسافرين

وزير الطاقة السعودي: نتابع أسواق النفط مع تطورات فيروس كورونا

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

اختتام مناورات "مرجان 16" السعودية المصرية

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي

العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي