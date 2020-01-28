انطلاق ملتقى الأعمال السعودي الفرنسي بمشاركة 200 شركة

الرياض – مباشر: شهد مجلس الغرف السعودية، اليوم الثلاثاء، انعقاد ملتقى الأعمال السعودي الفرنسي، بحضور محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، ورئيس مجلس الغرف السعودية سامي العبيدي والأمين العام المكلف حسين العبدالقادر، والسفير الفرنسي فرانسوا غوييت.

وقال مجلس الغرف، في بيان له يوم الاثنين، إن ملتقى الأعمال مع الجانب الفرنسي يُشارك فيه 200 شركة سعودية وفرنسية تعمل في مختلف المجالات الاستثمارية؛ وذلك لبحث تعزيز التعاون المشترك وتبادل الاستثمار في البلدين.

وقال رئيس مجلس الغرف السعودية، إن هذا الملتقى المهم يهدف إلى توثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين المملكة وفرنسا، ويأتي في ظل ما تشهده المملكة من انفتاح كبير نحو تمكين المستثمرين السعوديين والأجانب؛ للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تزخر بها في عدد من المجالات الاقتصادية.

وأضاف سامي بن عبدالله العبيدي، أن هذا الأمر يتطلب من قطاع الأعمال السعودي والفرنسي تعزيز التعاون الاقتصادي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في كلا البلدين بما يخدم الأهداف التنموية المشتركة ما بين المملكة وجمهورية فرنسا، فضلاً عن تحفيز الشركات التي تعمل في مختلف المجالات في البلدين للعب دور أكبر في تنمية العلاقات الثنائية، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ومن جهته، أوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي، أن الملتقى سيستعرض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وجمهورية فرنسا، وسيتكون من جلستين، جلسة افتتاحية تتبعها جلسة اقتصادية عامة، بالإضافة إلى عقد ورشتي عمل؛ الأولى بعنوان "المملكة مركز لوجستي دولي"، والثانية بعنوان "توطين الصناعات".

وبين محمد بن لادن، أن الملتقى يعد فرصة سانحة لأصحاب الأعمال السعوديين للاطلاع على تلك الفرص واستغلالها، خاصة في الموضوعات التي تسهم في دفع الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

يُذكر أن التبادل التجاري بين السعودية وفرنسا بلغ 39.1 مليار ريال بنهاية عام 2018.

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