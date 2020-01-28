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استقالة رئيس مجلس إدارة "جبل عمر للتطوير"وتولي عبدالرؤوف المناع المنصب

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استقالة رئيس مجلس إدارة "جبل عمر للتطوير"وتولي عبدالرؤوف المناع المنصب استقالة رئيس مجلس إدارة "جبل عمر للتطوير"وتولي عبدالرؤوف المناع المنصب

الرياض - مباشر: أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن موافقة مجلس الإدارة على استقالة رئيس المجلس عبدالعزيز بن محمد السبيعي من عضوية مجلس الإدارة.

وبحسب بيان نشر على "تداول" اليوم الثلاثاء سيتولى رئيس مجلس الإدارة عبدالرؤوف بن محمد مناع، مهام رئيس المجلس وله كافة الصلاحيات المنصوص عليها في النظام الأساس للشركة، إلى حين تعيين رئيس لمجلس الإدارة في اجتماع المجلس القادم.

وتحولت "جبل عمر" للخسائر خلال الربع الثالث من العام 2019، بصافي خسارة بلغ 80.62 مليون ريال، مقابل أرباح قدرها 469.62 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

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