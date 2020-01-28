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الأردن .. مراقبون : صفقة القرن ستطيح بالرزاز وتأتي بحكومة تتناسب مع الحدث

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الأردن .. مراقبون : صفقة القرن ستطيح بالرزاز وتأتي بحكومة تتناسب مع الحدث الأردن .. مراقبون : صفقة القرن ستطيح بالرزاز وتأتي بحكومة تتناسب مع الحدث

جى بي سي نيوز  : - ينتظر العالم بعد ساعات ما سبق ووعد به في كشف الغطاء عن  صفقة القرن الموعودة .

ولعل من اكثر من المنتظرين الفلسطينيون والاردنيون لكون هذه الصفقة ، بخطوطها المعلنة على الاقل ستنسف القضية الفلسطينية وتقلب الاوضاع رأسا على عقب ولعل هذا ما المحت اليه السلطة في ان من ضمن خياراتها الغاء السلطة وايكال مهمة الضفة للاحتلال الصهيوني ليتحمل مسؤولياته امام المجتمع الدولي .

اما الاردنيون والذين يعتبرن هذه الصفقة خطرا مباشرا عليهم فانهم في حالة انتظار معولين بالدرجة الاولى على وحدتهم الوطنية وعلى مواقف وثبات قيادتهم في وجه الضغوطات التي تمارس على الاردن للقبول بالصفقة وهو ما لم يحدث ابدا . 

غير ان صفقة بهذا الحجم بحاجة الى فئات اخرى اردنية اخرى مختلفة للتعامل معها ، ولعل هذا ما يؤشر وفق مراقبين الى ان حكومة الرزاز غير مؤهلة للتعاطي مع هكذا خطر وان الحاجة ملحة لحكومة مختلفة تماما بالشكل والمضمون . 

من هذا المنطلق بدأ الهمس في الصالونات السياسية الاردنية عن تغيير حكومي ربما تتسبب به صفقة القرن المشؤومة . 

هكذا يقال فلننتظر لنعرف الاجابة ...

 المصدر : المدينة نيوز - غدير شهاب

جي بي سي نيوز

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