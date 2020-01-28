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عمومية "الغاز" تقر توزيع أرباح مرحلية عن 2020

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عمومية "الغاز" تقر توزيع أرباح مرحلية عن 2020 عمومية "الغاز" تقر توزيع أرباح مرحلية عن 2020

الرياض - مباشر: أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الغاز والتصنيع الأهلية، تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول"، أن موافقة الجمعية العامة تضمنت تحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.

وأضافت أن عموميتها وافقت كذلك على قرار مجلس الإدارة بتعيين تركي بن عبدالله الجعويني (عضو مستقل) في مجلس الإدارة ممثلاً لصندوق تنمية الموارد البشرية بدلاً من محمد بن أحمد بن تركي السديري من تاريخ 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019 واستكمالاً لدورة المجلس التي تنتهي في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

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