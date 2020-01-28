"عناية" توقع عقداً مع "المركز الطبي الدولي" لمدة عام

الرياض - مباشر: أعلنت شركة "عناية السعودية للتأمين التعاوني" أنها قد وقعت عقداً لتقديم خدمات التأمين الطبي لموظفي المركز الطبي الدولي وأفراد عائلاتهم، وذلك لمدة سنة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير/شباط 2020.

وأضافت الشركة في بيان نشر على "تداول"، أن قيمة العقد تبلغ أكثر من 5 بالمائة من إجمالي إيرادات الشركة وفقاً لآخر قوائم مالية معتمدة للعام المالي 2018، لتبلغ قيمة العقد نحو 33.1 مليون ريال.

وتوقعت الشركة أن يكون لهذا العقد أثر مالي إيجابي على النتائج المالية للشركة للعام المالي 2020.

وأوضحت الشركة أنه يوجد طرف ذو علاقة في العقد هو رئيس مجلس الإدارة فيصل فاروق تمر.

ترشيحات:

"عناية" تعين مستشاراً مالياً لإدارة تخفيض رأس المال

"عناية" توصي بتخفيض رأس المال لإطفاء خسائر متراكمة