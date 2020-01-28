عمومية "ولاء للتأمين" تقر زيادة رأس المال للاندماج مع "متلايف"

الرياض- مباشر: أعلنت شركة "ولاء للتأمين" عن موافقة الجمعية العمومية الغير عادية على الاندماج مع شركة متلايف إيه آي جي العربي من خلال إصدار 11.84 مليون سهم 0.657 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة متلايف إيه آي جي العربي حيث تمثل الزيادة ما نسبته 22.42 بالمائة من رأس مال شركة ولاء للتأمين ما قبل الاندماج.

وأضاف بيان للشركة نشر اليوم الثلاثاء على "تداول" أقرت الجمعية زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من 528 مليون ريال إلى 646.4 مليون ريال، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج.

كما أضاف البيان أنه سيتم زيادة عدد أسهم شركة ولاء للتأمين من 52.800 مليون سهم إلى 64.64 مليون سهم.

وأشارت الى أن الزيادة في رأس المال ستكون نافذة عند نفاذ قرار الاندماج وذلك وفقاً لما هو موضح في تعميم المساهمين.

وأوضحت الشركة في البيان أن الاندماج بين الشركتين سيكون نافذاً بعد استيفاء كافة شروطه، بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة (193) من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين.

وبينت الشركة أن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين لأسهم متلايف إيه آي جي العربي عند نفاذ قرار الاندماج، والمقيدين في سجل مساهمي متلايف إيه آي جي العربي لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.

كما وافقت الجمعية على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة ولاء للتأمين المتعلقة بصفقة الاندماج وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (1) من هذه الدعوة، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج.

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