3 عوامل تهبط بالأرباح السنوية لـ "المجموعة السعودية" 30%

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية للمجموعة السعودية للاستثمار الصناعي انخفاضاً في صافي أرباحها خلال عام 2019 بنسبة 30%.

ووفقاً لبيان للشركة نشر اليوم الثلاثاء على "تداول" بلغ صافي الأرباح السنوية نحو 605 ملايين ريال، مقابل 865 مليون ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي الأرباح السنوية إلى 3 عوامل وهي انخفاض حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP، JCP)، لتبلغ للفترة الحالية 274 مليون ريال مقابل 312 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع (SCP) التي تمت خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات.

كما أشارت إلى أن انخفاض حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) لتبلغ للفترة الحالية لتبلغ 337 مليون ريال مقابل 581 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق أدى إلى انخفاض صافي الربح، بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات الأخرى.

وبحسب النتائج المالية للشركة بلغت إيراداتها 7.43 مليار ريال، مقابل 8.93 مليار ريال بنهاية عام 2018 بنسبة تراجع قدرها 16.74 بالمائة.

وعلى مستوى الأداء الربعي للشركة فقد سجلت خلال الربع الأخير من العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 138.46 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 62 مليون ريال، مقابل 26 مليون ريال، فيما حققت في الربع الثالث من العام الماضي نحو 160 مليون ريال لتتراجع أرباحها على أساس ربعي بنسبة 61.25 بالمائة.

وعزت الشركة الارتفاع في صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام إلى انخفاض حصة المجموعة في خسائر المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP، JCP) لتبلغ للربع الحالي (11) مليون ريال نتيجة أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمشروع (SCP) التي تمت خلال الربع الرابع من العام الحالي، مقابل خسائر بمبلغ 88 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

كما عزت الشركة ارتفاع صافي الربح إلى انخفاض حصتها في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم) قد انخفضت لتبلغ للربع الحالي 69 مليون ريال مقابل 121 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بالرغم من انخفاض المصروفات الإدارية والعمومية، ومصاريف البيع والتوزيع، وتكاليف التمويل في بتروكيم.

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