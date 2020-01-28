الأرباح السنوية لـ "بتروكيم" تهبط 42%

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية السنوية للشركة الوطنية للبتروكيماويات انخفاضاً في صافي أرباحها خلال العام 2019 بنسبة 42.23 بالمائة.

وبحسب النتائج المالية للشركة نشرت اليوم الثلاثاء على "تداول" بلغ صافي أرباح الشركة على أساس سنوي بلغ صافي أرباح الشركة نحو 673 مليون ريال، مقابل 1.165 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعزت الشركة الانخفاض في صافي الربح إلى الانخفاض في أسعار منتجات الشركة خلال الفترة الحالية، وإلى انخفاض الإيرادات الأخرى، بالرغم من التحسن في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة.

وبحسب النتائج بلغت إيرادات الشركة نحو 7.435 مليار ريال، مقابل 8.93 مليار ريال عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة تراجع قدرها 16.74 بالمائة.

وعن نتائج الربع الأخير من العام الماضي بلغ صافي أرباح الشركة نحو 131 مليون ريال، مقابل 236 مليون ريال عن الربع ذاته من العام الماضي بنسبة تراجع 44.5 بالمائة، كما انخفضت على أساس ربعي بنسبة 23.4 بالمائة حيث سجلت الشركة بالربع الثالث نحو 171 مليون ريال.

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