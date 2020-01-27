محدث.."داو جونز"يشهد أكبر هبوط يومي منذ أكتوبر بخسائر 450 نقطة

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأمريكية بأكبر وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، ليتهاوى "داو جونز" بأكثر من 450 نقطة، مع استمرار ذعر المستثمرين من فيروس "كورونا".

وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والطاقة خسائر "وول ستريت" حيث كل منهما بنحو 2.4 بالمائة على الأقل مع مخاوف انتشار واسع لفيروس الصين، الأمر الذي يُلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي.

وتزايدت المخاوف مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات في الصين إلى 82 شخصاً بالإضافة إلى أكثر من 2800 مصاب.

ومن بين 12 دولة أخرى، أكدت الولايات المتحدة الحالة الخامسة للإصابة بفيروس "كورونا".

ومع هذا القلق المتنامي من تأثير الفيروس على الاقتصاد، لجأ المستثمرون للملاذات الآمنة مثل الذهب والسندات الحكومية للاحتماء بها.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بعكس التوقعات للشهر الثالث على التوالي.

وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.6 بالمائة إلى مستوى 28535 نقطة فاقداً 453 نقطة.

وسجل المؤشر الصناعي أكبر خسائر يومية منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي مثله مثل "ستاندرد آند بورز" الذي انخفض بنحو 1.6 بالمائة إلى 3244 نقطة.

كما تراجع المؤشر الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنحو 1.91 بالمائة مسجلاً 9139 نقطة.

وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند 97.941.